СК организовал проверку из-за задымления в нефтешахте в Коми
На месте происшествия проводится спасательная операция.
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Следователи начали доследственную проверку по факту задымления в уклонном блоке нефтешахты №3 НШУ «Яреганефть» в Коми.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, на месте работают оперативные службы, ведется спасательная операция. Следственное управление контролирует ход проверки.
Ранее сообщалось, что в нефтешахте «Яреганефть» произошел пожар. На аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность.