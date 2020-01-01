В Японском море столкнулись российский и корейский корабли
Во время инцидента моряки сильно не пострадали, однако корейское судно получило существенные повреждения, из-за чего затонуло.
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Возле берегов Южной Кореи в Японском море столкнулись российское и корейское суда. Инцидент произошел днем 31 декабря.
Российский грузовой корабль, следовавший из Пусана во Владивосток, столкнулся со шхуной, из-за чего корейское судно перевернулось и практически полностью затонуло, передает Ренхап.
По информации агентства, в результате инцидента погибших нет, но некоторые моряки получили незначительные травмы. Их жизням ничего не угрожает.
Экипаж корейской шхуны сумел вовремя эвакуироваться с тонущего судна.