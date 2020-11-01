В метро Москвы со 2 ноября запустят скидки

В московском метро для жителей столицы со второго ноября начнут действовать скидки вне часа пик на двух линиях столичного метро: Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Об этом сообщили на сайте Московского транспорта.

«Скидка до 22 рублей для тех, кто едет не в час пик» - говорится в сообщение.

Изначально эксперимент планировалось провести только на Таганско-Краснопресненской линии, но затем его расширили и на соседнюю ветку — Некрасовскую.

Сообщается, что такой эксперимент впервые проводится в России и его целью является снижение нагрузки в час пик, что позволит пассажирам лучше соблюдать безопасную дистанцию.

Отметим, что в России проводятся рейды по контролю соблюдения ограничений из-за коронавируса. В магазинах, транспорте, других общественных местах строго следят за выполнением масочного режима.