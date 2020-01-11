«Самолет - последствие противостояния Ирана и США»: мнение эксперта

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов видит причину авиакатастрофы в Иране, в которой погибли около 180 человек, в обострении американо-иранского противостояния, так как его последствия являются этим самолетом.

«Это первые жертвы войны. Иран признал вину, но при этом часть ответственности возложил с себя на американской командование. Какая-то логика в этом есть. Потому что если бы не было обострения в последний месяц, следовательно не было ответной ракетной атаки», - прокомментировал он «Звезде».

По его словам, системы ПВО работали в усиленном, а не в штатном режиме, так как находились в ожидании атак «американских коллег», что привело к трагедии.

Абзалов думает, что оперативно признав свою вину, Иран воспользовался «эффективной схемой».

«Как показывает практика, быстрое признание без возможности информационного манипулирования и без создания информационного вакуума, дает Ирану возможность как раз позиционировать себя как жертву противостояния», - объяснил политолог.

Он добавил, что Иран объявил о допуске к расследованию всех специалистов, что доказывает его желание быть «максимально публичным и прозрачным». Также Иран «не стал выгораживать своих», заявив, что будут отдельно наказаны люди, действия которых привели к трагедии.

«Если бы Иран не пошел бы по этому пути скорее всего он бы оказался в наиболее сложной ситуацию», - заключил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был по ошибке сбит ракетой, так иранская сторона приняла его за вражеский американский самолет.

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта имени Имама Хомейни 8 января. По уточненной информации, на борту было 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.