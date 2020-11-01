Додон оценил состоявшиеся в Молдавии президентские выборы

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, который участвует в новых выборах главы государства, заявил, что выборы были свободными и демократичными, за что поблагодарил сотрудников госорганов.

«Хочу поблагодарить всех сотрудников госорганов - ЦИК, избирательных бюро, хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечили свободные, демократичные выборы», - приводит РИА Новости слова Додона.

В Молдавии сегодня, 1 ноября, прошли президентские выборы. Явка на них превысила 33,33% - это означает, что выборы состоялись. Основное соперничество за пост главы государства идет между Игорем Додоном и бывшей главой правительства Майей Санду.