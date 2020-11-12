«Правильное и разумное»: Онищенко одобрил поручение правительства по борьбе с COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе со «Звездой» назвал «правильным и разумным» поручение правительства России губернаторам о введении ряда ограничений в регионах в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которые не несу негативного влияния на экономику.

По словам специалиста, закрытие ночных клубов, к примеру, в некоторой мере влияет на экономическую ситуацию и сказывается на владельцах подобных заведений, однако в настоящий момент в стране не останавливают экономику из-за угрозы COVID-19.

«Функционировать экономика должна. Для этого есть не только меркантильные, но прежде всего здоровьесберегающие основания. Должны работать медицинские учреждение, потому что мы уже увидели к чему приводит остановка планового приема», - указал депутат.

Он отметил важность обеспечения приема пациентов в поликлиниках и больницах, которое можно достичь при соблюдении противоэпидемических требований.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ рассказал, что в метрополитене во время его плотной загруженности крайне велик шанс заразиться коронавирусной инфекцией. Кроме того, ради безопасности при возможности стоит отказаться от лифтов в пользу лестниц.