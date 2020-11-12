ВОЗ может внести вакцину «Спутник V» в список разрешенных для экстренного пользования

Если российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет соответствовать всем необходимым критериям, Всемирная организация здравоохранения внесет препарат в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ранее выразил заинтересованность в подаче заявки на регистрацию своей вакцины в ВОЗ и включения ее в вышеуказанный список.

«Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», - заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Как подчеркнули в ВОЗ, процесс представления данных по лекарствам является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.

ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации ни одной вакцины от COVID-19, чтобы рекомендовать ее к использованию. Одобрение медицинских препаратов организацией гарантирует, что они являются безопасными, эффективными и действенными.