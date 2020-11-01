Назван новый лидер антирейтинга по смертности от COVID-19

По итогам последних семи дней Чехия занимает первое место по количеству скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

После обновления данных о COVID-19 в Чехии на первое ноября зафиксировано 339 007 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число зараженных за последние сутки выросло на 8 562 человека.

Общее количество стран, пораженных COVID-19, приближается к 200. Первое место по числу заражений в мире 27 марта 2020 занял США.

Ранее в Шотландии ученым удалось выяснить причину, по которой люди не придерживаются ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. По мнению исследователей, социальная группа подсознательно имитирует поведение людей в обществе. Если человек нарушает ограничительные меры в период распространения вируса, то другой будет также нарушать предписанные правила.