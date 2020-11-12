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Российские военные доставили гумпомощь в лагерь для беженцев Хирджила

Светлана Головина
Денис Шурыгин
22:06 12.11.2020
На территории развернут мобильный госпиталь с российскими специалистами, которые предлагают жителям общий осмотр и рекомендации по лечению.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители сирийского лагеря для беженцев Хирджила получили гуманитарную помощь от России. Продукты питания и предметы первой необходимости были доставлены в ходе Международной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске. 

Хирджила выглядит вполне презентабельно - ровные ряды домов, относительно чистые улицы, зелень во дворах и даже спутниковые тарелки на крышах.  

 «Этот центр был создан за несколько лет до того, как в Сирии наступил кризис. Когда началась война, сюда стали приходить люди из Риф-Дамаск и других провинций. С начала войны сюда пришли более 17 тысяч беженцев», - рассказал губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

Конвои с гуманитарными грузами из России в подобные лагеря ездят по расписанию и каждый раз у машин неизменно выстраивается очередь. Рис, сахар, чай - банальная, казалось бы, помощь, но без нее сирийцам сейчас не справиться.

Кроме того, сейчас развернут мобильный госпиталь, который предлагает жителям общий осмотр, экспресс-тест на коронавирус и рекомендации по лечению.

«Здесь используется современное портативное оборудование, которое может посмотреть насыщение крови кислородом, померить давление, провести первичный осмотр офтальмолога, лор-специалиста. У нас многопрофильная бригада в которой работают терапевты, реаниматологи, инфекционисты», - рассказал гендиректор государственного научного центра им. Бурназяна ФМБА России.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Шурыгина.

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