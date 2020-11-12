Центр эпидемиологии имени Гамалеи предлагают сделать главным производителем вакцины от ковид в РФ

Главным производителем вакцины в России от коронавирусной инфекции предложили сделать Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Кабмин предлагает сделать центр Гамалеи головной структурой по производству вакцины от COVID», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

По словам Медведева, нужно рассчитать стоимость препарата перед выходом на промышленное производство. При установке цены на вакцину нужно учесть интересы как производителей, так и потребителей.

Первая в мире вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

Ранее представители ВОЗ призвали врачей и пожилых людей как можно скорее сделать прививки от обычного гриппа. Это позволит избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.