Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве

В Москве новогодний корпоратив можно провести до 23.00. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.





«Корпоративы можно проводить во всех ресторанах Москвы. С завтрашнего дня они работают до 23.00 и, к сожалению, в новогоднюю ночь они не работают», - сообщил Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

По словам руководителя, есть еще одно требование Роспотребнадзора. На корпоративе одновременно не может присутствовать более 50 человек.

В столичном ведомстве предупредили, что заведения, где будут проводиться корпоративы, могут быть оштрафованы при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее мэр Москвы сообшил, что массовых праздничных мероприятий в городе проводиться не будет, однако никто не запрещает москвичам гулять в праздник по улицам.