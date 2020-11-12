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В Сирии на пути следования российской колонны прогремел взрыв

Ирина Киселенко
22:35 12.11.2020
Среди российских военнослужащих пострадавших нет.
В Сирии на пути следования российской колонны прогремел взрыв
© Фото: Минобороны России

В Сирии продолжаются мероприятия по разрешению конфликта и оказывается всесторонняя помощь сирийским гражданам. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гринкевич.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 637 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 564,5 тонны.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в населенных пунктах Увейджа провинции Хасеке, Хатла провинции Дейр-Эз-Зор, Баллуран и Канндильджик провинции Латакия, Хирджилла провинции Дамаск, Кабтан-Эль-Джебель провинции Алеппо в ходе которых населению выдано 3960 продовольственных наборов общим весом 19,1 тонны.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Состоялось 107-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Гариб до Итвирин-Тахтани и обратно.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Ракка по двум маршрутам от Шейх-Хасан до Айн-Иса и обратно, от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно, от Амудо до Химо и обратно, от Камишлия до Айн-Дивар и обратно.

В ходе патрулирования 12 ноября российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра – Сахват Эль-Камх в провинции Деръа на пути
следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства.

Сообщается, что бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции получил незначительные повреждения и остался на ходу. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.
Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. По данному факту будет проведено расследование.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

В Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*(террористическая организация, запрещенная в РФ)*. Из них в провинции Идлиб зафиксировано – 20 обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – восемь обстрелов, в провинции Хама – один обстрел.

Российский Центр по примирению враждующих сторон просит командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее жители сирийского лагеря для беженцев Хирджила получили гуманитарную помощь от России. Продукты питания и предметы первой необходимости были доставлены в ходе Международной конференции по возвращению беженцев, которая проходит в Дамаске.

*«Джабхат ан-Нусра»- террористическая организация, запрещенная в РФ.

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