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На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Ирина Егорова
22:21 11.01.2020
Правительство страны заявило, что основную долю в компенсации должен взять на себя Иран.
На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
© Фото: Rouzbeh Fouladi ZUMAPRESS.com Globallookpress

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что каждой семье погибшего украинца в Иране будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч гривен (восемь тысяч долларов) дополнительно к выплате авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Признаваясь в том, что «сумма совсем небольшая», Украина надеется, что основную долю в компенсации должен взять на себя Иран, сказал Гончарук. Он добавил, что по этому вопросу уже ведется работа с использованием методов международного права.

«Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией», - заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook

По словам главы правительства Украины, правительство готово оказать «юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-то из семей будет нуждаться в помощи».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был по ошибке сбит ракетой, так иранская сторона приняла его за вражеский американский самолет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. 

Трагедия унесла жизни всех на борту членов экипажа и пассажиров. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

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