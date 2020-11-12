СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после прорыва теплотрассы в Дзержинском. Об этом сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в результате коммунальной аварии четверо детей получили ожоги различной степени тяжести. Состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести. Ожоги составляют 10-15%.



В связи с инцидентом главу города Дзержинский вызвали к губернатору области.