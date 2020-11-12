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Лекарственный бум: что происходит в аптеках в период пандемии

Светлана Головина
Диана Сирази
21:36 12.11.2020
Росздравнадзор регулярно проводит рейды и выявляет контрафактные препараты, которых в свободной продаже быть не должно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в аптеках нескольких регионов России начался дефицит медикаментов, в частности, антибиотиков и противовирусных.

Пандемия, а вдобавок страх перед ней, заставляют граждан пачками скупать лекарства на «черный день», а в это время другие пациенты не могут получить нужный препарат.

«Назначение антимикробных препаратов и других лекарственных средств - это эксклюзивная прерогатива врача. Конечно, когда возникает определенная паника появляется ажиотаж. Люди начинают скупать препараты не думая», - считает главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

Росздравнадзор регулярно проводит рейды по аптекам и выявляет контрафактные лекарства, которых в свободной продаже быть не должно.  

С помощью системы госзакупок такие препараты бесплатно и централизованно распределяются по российским больницам и бесплатно назначаются пациентам, а здесь их продают за 140 тысяч рублей.  

« 1% этого объема формируется за счет пациентских продаж, когда пациенты получают льготные лекарства, но не желают лечиться и вводят государство в заблуждение, что им нужен препарат, однако по сути их просто монетизируют», - рассказал эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев.

Летом текущего года ввели для каждого лекарства маркировку. С помощью специально QR-кода можно отследить всю логистику препарата.

Подробнее о том, как складывается ситуация в российских аптеках и какие меры принимает правительство для борьбы с дефицитом лекарств смотрите в сюжете корреспондента Дианы Сирози.

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