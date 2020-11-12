Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как правильно делать покупки в «черную пятницу»

Ирина Киселенко
21:28 12.11.2020
В этом году в России она пройдет с 27 по 29 ноября.
Эксперт рассказал, как правильно делать покупки в «черную пятницу»
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Доктор юридических наук Иван Соловьев поделился советами о том, как сэкономить на покупках «Черную пятницу».

Для начала нужно заранее определиться с перечнем нужных товаров и в дни распродаж не поддаваться ажиотажу. Категорически рекомендовано не покупать то, что первоначально не было запланировано.

«Именно на такую спонтанную реакцию покупателей рассчитаны все уловки рекламщиков и продавцов», - сказал Соловьев.

Перед покупкой заинтересовавшего товара необходимо заранее отследить динамику изменения цены. Такая возможность имеется на крупных информационных площадках через сервисы сравнения, сообщают Известия.

При покупке товара лучше пользоваться промокодами, которые дают возможность получить определенные бонусы, будь то скидку в магазине или какой-то подарок. Промокод — это простая возможность сэкономить.

Отметим, что перед огромными распродажами в связи с «черной пятницей» могут возрасти случаи мошенничества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:18 В стране и мире
Два заминированных катера уничтожены в Саудовской Аравии, возник пожар у нефтяной платформы
01:33 Спорт
Объявлен новый капитан сборной России по футболу
22:58 В стране и мире
Названы условия для проведения новогодних корпоративов в Москве
20:48 В стране и мире
После пожара в Рязани, губернатор поручил проверить все ТЦ в городе
22:08 В стране и мире
Центр эпидемиологии имени Гамалеи предлагают сделать главным производителем вакцины от ковид в РФ
Популярное
Популярное
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Видео
Момент обрушения бетонной плиты на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе попал на видео
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст
Ученый рассказал, что происходит с человеком в момент смерти
Багровые реки: названа причина покраснения водоема в Кемерове
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.