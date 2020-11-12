Эксперт рассказал, как правильно делать покупки в «черную пятницу»

Доктор юридических наук Иван Соловьев поделился советами о том, как сэкономить на покупках «Черную пятницу».

Для начала нужно заранее определиться с перечнем нужных товаров и в дни распродаж не поддаваться ажиотажу. Категорически рекомендовано не покупать то, что первоначально не было запланировано.

«Именно на такую спонтанную реакцию покупателей рассчитаны все уловки рекламщиков и продавцов», - сказал Соловьев.

Перед покупкой заинтересовавшего товара необходимо заранее отследить динамику изменения цены. Такая возможность имеется на крупных информационных площадках через сервисы сравнения, сообщают Известия.

При покупке товара лучше пользоваться промокодами, которые дают возможность получить определенные бонусы, будь то скидку в магазине или какой-то подарок. Промокод — это простая возможность сэкономить.

Отметим, что перед огромными распродажами в связи с «черной пятницей» могут возрасти случаи мошенничества.