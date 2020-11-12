Во время пожара в рязанском ТЦ никто не пострадал

В торговом центре «М5 Молл» произошел пожар. Кровля загорелась на площади 500 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 17.15 в центральный пункт пожарной связи.





«Незамедлительно к месту пожара был выслан спасательный отсек техники по рангу два. Далее по обстановки ранг пожара повысили до номера три», - сообщает представитель от МЧС.

До прибытия спасательных подразделений силами охраны было эвакуировано 1200 человек. По информации ГУ МЧС РФ, в 18.20 на площади 50 кв. метров пожар был ликвидорован.

На месте работало 19 единиц пожарно-спасательной техники и 58 человек. По предварительной информации сведений о пострадавших не поступало.