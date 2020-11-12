Титов назвал «победой в битве» изменение меры пресечения для Майкла Калви

В четверг, 12 ноября, Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в комментарии «Звезде» охарактеризовал случившееся, как «победа со слезами на глазах».

«Это радостное событие, которого мы добивались почти два года - Майкл и его товарищи на свободе. Но, конечно, мы считаем, что недопустимо рассматривать корпоративные конфликты, то, что должно решаться в гражданском правовом поле, с помощью уголовного права. То, что два года потребовалось для того, чтобы их отпустить, мы считаем, конечно, сроком недопустимым», - сказал он.

Титов рассказал, что были проведены правовая и юридическая экспертизы, по результатам которых «никакого повода для уголовного преследования не было обнаружено». На протяжении нескольких лет неоднократно требовали прекратить возбужденное уголовное дело, однако удалось это сделать только через два года.

По решению суда, мера пресечения для фигурантов дела изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий - с 20.00 до 6.00 им запрещено покидать пределы своей квартиры, а также находиться в помещении банка «Восточный» и ПКБ до 12 января 2021 года.

«То, что они на свободе - это победа в битве, но не победа в войне. И, тем не менее, победа со слезами на глазах, потому что мы долго добивались этого. Два года, проведенные в изоляции, в несвободе - это серьезная трагедия не только для ребят предпринимателей, но и их семьи, их бизнеса», - сказал акцентировал он.

Задержание Майкла Калви было проведено в середине февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей. По решению Басманного суда Москвы, он находился под домашним арестом до 13 января 2020 года.