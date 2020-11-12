В стране и мире Пожар в ТЦ Рязани ликвидирован Светлана Головина По предварительной информации, пострадавших нет. © Фото: МЧС РФ В ГУ МЧС России по Рязанской области заявили, что пожар в торговом центре«М5 Молл» потушен. Спасателями была проведена эвакуация 1,2 тысячи человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее поступила информация, что часть стены горящего здания обрушилась, однако угрозы дальнейшего обрушения не было. К ликвидации пожара были привлечены 58 человек личного состава и 20 машин противопожарной службы, также был направлен пожарный поезд со станции Рыбное. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика