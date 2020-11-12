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Пожар в ТЦ Рязани ликвидирован

Светлана Головина
19:19 12.11.2020
По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар в ТЦ Рязани ликвидирован
© Фото: МЧС РФ

В ГУ МЧС России по Рязанской области заявили, что пожар в торговом центре«М5 Молл» потушен.

Спасателями была проведена эвакуация 1,2 тысячи человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее поступила информация, что часть стены горящего здания обрушилась, однако угрозы дальнейшего обрушения не было.

К ликвидации пожара были привлечены 58 человек личного состава и 20 машин противопожарной службы, также был направлен пожарный поезд со станции Рыбное. 

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