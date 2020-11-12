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Марадона выписан из больницы после операции

Ирина Киселенко
18:05 12.11.2020
Легенда мирового футбола провел восемь дней в клинике в Оливосе (Аргентина), где ему успешно удалили субдуральную гематому.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Marcelo Machado de Melo, imago sportfotodienst, Globallookpress
Марадона

Чемпион мира по футболу Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге. Операция прошла успешно - об этом свидетельствует фотография, размещенная в социальных сетях лечащим врачом Леопольдом Луке.

«Я дал тебе слово, ты поверил, и мы оба справились. Сегодня мы вместе отмечаем этот великий шаг!» - подписал фотографию в Instagram врач.

Марадону положили в больницу 2 ноября. Как заявил ранее Луке, госпитализация не была срочной, бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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