Часть стены обрушилась в горящем торговом центре в Рязани

По предварительным данным, при пожаре в торговом центре «М5 Молл» в Рязани пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Уточняется, что специалистами была проведена оперативная эвакуация посетителей - выведено 1,2 тысячи человек.

«Часть стены горящего торгового центра обрушилась, но угрозы дальнейшего обрушения нет», - говорится в сообщении.

На место пожара выехали 20 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава противопожарной службы, также был направлен пожарный поезд со станции Рыбное.

По состоянию на 18.00 пожар произошел на площади 400 квадратных метров.