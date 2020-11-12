Путин обсудил с Жапаровым перспективы российско-киргизских отношений

Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее сотрудничество между государствами с исполняющим обязанности президента Киргизии премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Садыр Жапаров рассказал о развитии ситуации в Республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов.

По сообщению ведомства, с российской стороны было подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу России и Киргизии по укреплению союзничества и стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что полномочия руководителя Киргизии после ухода с должности и.о. президента премьер-министра республики Садыра Жапарова перейдут к спикеру парламента.