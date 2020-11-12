В стране и мире Прокуратура Московской области взяла на контроль ЧП в Дзержинском, при котором пострадали дети Светлана Головина На место происшествия для координации аварийно-спасательной деятельности выехал люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Прокуратура Московской области взяла на контроль проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Дзержинском. В результате коммунальной аварии четверо детей получили ожоги различной степени тяжести. «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ», - рассказали «Звезде» в ведомстве. По указанию прокурора Московской области на место происшествия для координации аварийно-спасательной деятельности незамедлительно выехал люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко. Ранее стало известно, что состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести. Ожоги составляют 10-15%. Заместитель главы города Дзержинский Глеб Горский заявил, что ситуация находится на контроле администрации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика