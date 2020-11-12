Прокуратура Московской области взяла на контроль ЧП в Дзержинском, при котором пострадали дети
Прокуратура Московской области взяла на контроль проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Дзержинском. В результате коммунальной аварии четверо детей получили ожоги различной степени тяжести.
«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ», - рассказали «Звезде» в ведомстве.
По указанию прокурора Московской области на место происшествия для координации аварийно-спасательной деятельности незамедлительно выехал люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.
Ранее стало известно, что состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести. Ожоги составляют 10-15%.
Заместитель главы города Дзержинский Глеб Горский заявил, что ситуация находится на контроле администрации.