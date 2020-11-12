Бабушка нижегородского стрелка скончалась в больнице

В Минздраве Нижегородской области «Звезде» сообщили, что бабушка человека, устроившего стрельбу в городском округе Бор, умерла в больнице 12 ноября в 10.45.

«Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», - уточнили в ведомстве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы им. Н.А.Семашко.

В результате огнестрельного ранения в живот женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Изначально врачам удалось нормализовать ее самочувствие, однако вскоре пострадавшую перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Также в Минздраве сообщили, что еще двое пострадавших после лечения были выписаны.

Трагедия произошла 12 октября. Юноша открыл хаотичный огонь в сторону пассажирского автобуса и местных жителей, в результате которого жертвами оказались трое мужчин, еще три женщины были госпитализированы в центральную городскую больницу региона. На следующий день тело подозреваемого было найдено в лесу.