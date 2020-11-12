Директор Конкина рассказала, почему актер не взялся воспитывать внучку после гибели ее матери

Елена Переслени, директор российского актера Владимира Конкина, рассказала о подробностях ситуации в семье артиста, когда после трагической гибели его дочери встал вопрос о дальнейшем воспитании его внучки Калисы. По ее словам, актер признал, что мог бы заняться этим самостоятельно, но решил этого не делать из-за опасений за свое собственное здоровье. Поэтому воспитанием девочки займутся ее родные.

«Что в этом странного? Он не волнуется за те руки, в которые она сейчас попала, потому что она у родственников под оформленной опекой. Он, как дедушка, волнуется, она уже не малышка, она уже все понимает», - прокомментировала Переслени в беседе со «Звездой».

Директор Конкина также отметила, что сам артист рад тому, что именно родные Калисе люди не остались равнодушными в тяжелой семейной ситуации. Сам он имеет проблемы со здоровьем - у него заменены два сердечных клапана и фактически он является инвалидом. Переслени назвала порочными все неподтвержденные фактами версии касательно трагедии в семье Конкина, распространяемые журналистами.

Напомним, актер ранее рассказал о гибели дочери Софии, которая утонула в бассейне в одном из фитнес-клубов столицы. Официальные причины случившегося на настоящий момент не оглашены. Помимо опасений о своем здоровье, актер считает, что внучке необходимо женское воспитание, поэтому он принял решение делегировать его близким родственникам.