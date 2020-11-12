В Балашихе из-за припаркованных рядом машин медики не могли добраться к дому, где произошел пожар

В Балашихе в четверг днем в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар.

Как сообщают очевидцы, реанимация не может подъехать ближе к месту пожара из-за припаркованных рядом автомобилей. Сотрудникам реанимации пришлось оставить машину скорой помощи в десятках метров от дома и бежать к подъезду.

«Я, как очевидец, скажу, что трагедия ужасная!!! Отца не было дома, он приехал позже. Погибло двое детей, мать... самого младшего пытаются спасти», - пишет один из пользователей «ВКонтакте».

Ранее следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе.