В Балашихе из-за припаркованных рядом машин медики не могли добраться к дому, где произошел пожар
В результате возгорания в квартире погибли двое детей - 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина.
© Видео: Балашиха Рулит!, ВКонтакте © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Огонь
В Балашихе в четверг днем в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар.
Как сообщают очевидцы, реанимация не может подъехать ближе к месту пожара из-за припаркованных рядом автомобилей. Сотрудникам реанимации пришлось оставить машину скорой помощи в десятках метров от дома и бежать к подъезду.
«Я, как очевидец, скажу, что трагедия ужасная!!! Отца не было дома, он приехал позже. Погибло двое детей, мать... самого младшего пытаются спасти», - пишет один из пользователей «ВКонтакте».
Ранее следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе.