В стране и мире В Балашихе возбудили дело после пожара, где погибли двое детей и взрослый Ирина Киселенко В результате возгорания в квартире погибли двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. © Видео: Балашиха Рулит!, ВКонтакте © Фото: МЧС РФ В Балашихе следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. «Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара (ч.3 ст. 109 УК РФ)», - сказала Врадий. В четверг днем в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар. Жертвами пожара стали дети 2016 и 2018 годов рождения и взрослая женщина. Еще один ребенок пострадал, его доставили в больницу. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 45 человек.



На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика