В стране и мире Дети получили ожоги, пытаясь перепрыгнуть через разлившийся на улице кипяток в подмосковном Дзержинском Светлана Головина По словам заместителя главы города, случившееся находится на контроле администрации. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Мой Дзержинский, VK Заместитель главы города Дзержинский Глеб Горский рассказал «Звезде» о деталях коммунальной аварии, в результате которой пострадали четверо детей. «В 14.10 произошел прорыв на теплотрассе. Из-за наклонного характера улицы вода полилась вниз. Дети, проходящие мимо через пешеходный переход, недооценили, к сожалению, опасность, которую представлял лившийся по дороге кипяток, и решили через него перепрыгнуть. В итоге пострадало четыре ребенка. Все они госпитализированы в Люберецкую городскую больницу с ожогами первой и третей степени тяжести», - сказал он. По словам Горского, случившееся находится на контроле администрации. На данный момент глава города выехал в больницу к детям. «Семьям пострадавших окажем поддержку, которая потребуется», - подчеркнул Горский. Ранее главврач ГБУЗ «Московский областной центр охраны материнства и детства» Татьяна Мельник сообщила, что состояние детей - средней тяжести. Сейчас прокуратура проводит по факту произошедшего проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика