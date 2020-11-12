В стране и мире Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общепиту до 2027 года Светлана Головина Новые требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания до 2027 года. Соответствующее постановление, утвержденное главой ведомства Анной Поповой, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года», - уточняется в документе. Новые требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общепита. Кроме того, правила СанПиН учитывают специфику реализации в социальных и специализированных учреждениях и направлены на снижение риска для здоровья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика