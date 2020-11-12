Врач рассказал о состоянии детей, получивших ожоги в Дзержинском
По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Мой Дзержинский, VK
Главврач «Московского областного центра охраны материнства и детства» Татьяна Мельник рассказала о состоянии детей, которые были доставлены в медицинское учреждение с ожогами после прорыва трубы с кипятком в подмосковном Дзержинском.
«Доставлены дети с ожогами - ожоги небольшие, 10-15%, состояние детей средней тяжести, они находятся в отделении», - уточнила специалист.
В результате инцидента пострадавшими оказались четверо детей. По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку.
Сразу после прорыва глава города Дзержинский был вызван к губернатору Московской области.