Врач рассказал о состоянии детей, получивших ожоги в Дзержинском

Главврач «Московского областного центра охраны материнства и детства» Татьяна Мельник рассказала о состоянии детей, которые были доставлены в медицинское учреждение с ожогами после прорыва трубы с кипятком в подмосковном Дзержинском.

«Доставлены дети с ожогами - ожоги небольшие, 10-15%, состояние детей средней тяжести, они находятся в отделении», - уточнила специалист.

В результате инцидента пострадавшими оказались четверо детей. По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку.



Сразу после прорыва глава города Дзержинский был вызван к губернатору Московской области.