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Главу города Дзержинский вызвали к губернатору МО после прорыва трубы

Светлана Головина
16:39 12.11.2020
В результате коммунальной аварии ожоги различной степени тяжести получили четверо детей.
© Видео: Мой Дзержинский, ВКонтакте © Фото: Мой Дзержинский, VK

По факту прорыва горячей трубы в подмосковном Дзержинском прокуратура Московской области начала проверку, говорится в сообщении ведомства.

На данный момент предстоит установить все обстоятельства случившегося, после чего дать правовую оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

В связи с инцидентом главу города Дзержинский вызвали к губернатору области, сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшими коммунальной аварии оказались четверо детей 10-12 лет. Их госпитализировали в ожоговый центр.

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