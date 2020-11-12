Главу города Дзержинский вызвали к губернатору МО после прорыва трубы

По факту прорыва горячей трубы в подмосковном Дзержинском прокуратура Московской области начала проверку, говорится в сообщении ведомства.

На данный момент предстоит установить все обстоятельства случившегося, после чего дать правовую оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

В связи с инцидентом главу города Дзержинский вызвали к губернатору области, сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшими коммунальной аварии оказались четверо детей 10-12 лет. Их госпитализировали в ожоговый центр.