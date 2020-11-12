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Дети получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком в Дзержинском

Светлана Головина
16:30 12.11.2020
Прокуратурой Московской области по факту произошедшего будет организована проверка.
© Видео: Мой Дзержинский, VK © Фото: Мой Дзержинский, VK

В результате прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском несколько детей получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, что из-под асфальта фантанирует кипяток. Густой белый пар протянулся по всей Томилинской улице.

© Мой Дзержинский, VK

На данный момент причины произошедшего устанавливаются. По факту случившегося  прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку.

По итогам работы будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

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