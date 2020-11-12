В стране и мире В МЧС уточнили число пострадавших детей при прорыве трубы ГВС в Дзержинском Ирина Киселенко В результате аварии четыре подростка получили ожоги. © Видео: Мой Дзержинский, ВКонтакте © Фото: МЧС В городе Дзержинский Московской области произошла коммунальная авария. Трубу с горячей водой прорвало на Томлинской улице. «В 15.36 поступило сообщение, что в Московской области, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, в районе дома 4 произошел прорыв трубы ГВС», - сообщает МЧС Московской области. В результате разлива горячей воды на проезжую часть пострадали четверо подростков (10-12 лет), которые переходили дорогу и получили термические ожоги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика