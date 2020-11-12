В МЧС уточнили число пострадавших детей при прорыве трубы ГВС в Дзержинском
В результате аварии четыре подростка получили ожоги.
© Видео: Мой Дзержинский, ВКонтакте © Фото: МЧС
В городе Дзержинский Московской области произошла коммунальная авария. Трубу с горячей водой прорвало на Томлинской улице.
«В 15.36 поступило сообщение, что в Московской области, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, в районе дома 4 произошел прорыв трубы ГВС», - сообщает МЧС Московской области.
В результате разлива горячей воды на проезжую часть пострадали четверо подростков (10-12 лет), которые переходили дорогу и получили термические ожоги.