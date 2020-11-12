В Дзержинске улицу залило кипятком из-за прорыва трубы
Есть пострадавшие.
© Видео: Мой Дзержинский, ВКонтакте © Фото: mosconline24, ВКонтакте
В городе Дзержинск Московской области произошла коммунальная авария.
Трубу с горячей водой прорвало на Томилинской улице. Несколько детей получили ожоги разной степени тяжести.
Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия.
«На улице Томилинская произошел прорыв теплотрассы. Городские коммунальные службы уже приступили к устранению аварии», - пишет в комментариях к видео ВКонтакте Администрация городского округа Дзержинский.
Также сообщается, что среди пострадавших могут быть школьники.