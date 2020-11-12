В стране и мире В Дзержинске улицу залило кипятком из-за прорыва трубы Ирина Киселенко Есть пострадавшие. © Видео: Мой Дзержинский, ВКонтакте © Фото: mosconline24, ВКонтакте В городе Дзержинск Московской области произошла коммунальная авария.

Трубу с горячей водой прорвало на Томилинской улице. Несколько детей получили ожоги разной степени тяжести. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия. «На улице Томилинская произошел прорыв теплотрассы. Городские коммунальные службы уже приступили к устранению аварии», - пишет в комментариях к видео ВКонтакте Администрация городского округа Дзержинский. Также сообщается, что среди пострадавших могут быть школьники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика