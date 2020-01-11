Глава Абхазии высказался о решении суда отменить итоги выборов

Все противоречия вокруг результатов выборов президента Абхазии урегулируют правовым путем. По словам президента Абхазии Рауля Хаджимбы, Верховный суд Абхазии постановил назначить новое голосование, отменив итоги выборов президента, состоявшихся осенью 2019 года.

«Уверен, что разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут скоро отрегулированы мирным и правовым путем», - говорится в заявлении Хаджимбы на официальном сайте президента Абхазии.

В пресс-службе главы республики пояснили, что решение Кассационной коллегии Верховного суда является незаконным и будет обжаловано, так как вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства.

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября 2019 года. Победу в нем одержал действующий глава республики Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния - получил 46,19%.

Оппозиционер обратился с иском в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако сначала ему было отказано. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.