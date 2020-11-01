ЦПВС: боевики в Идлибе привлекли местных жителей для съемки постановочных видео

Как сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич, в Центр продолжают поступать сведения о подготовке террористическими группировками новых провокаций в Идлибской зоне деэскалации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нарушении режима прекращения огня и нанесении ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории.

По имеющейся информации, боевики привлекают местных жителей в населенных пунктах Текад и Кафер-Нуран для участия в видеосъемках постановочных обстрелов под видом якобы последствий ударов со стороны правительственных сил.

Отмечается, что ЦПВС боестолкновений между правительственными силами и боевиками в данном районе не подтверждает и призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.