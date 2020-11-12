Руководитель Киргизии передал свои полномочия спикеру парламента

Полномочия руководителя Киргизии после ухода с должности и.о. президента премьер-министра республики Садыра Жапарова перейдут к спикеру парламента. Об этом сообщил сам Жапаров на пресс-конференции в четверг в Бишкеке.

«Для участия в выборах я должен приостановить свои полномочия, они автоматом перейдут к спикеру парламента», - заявил Жапаров.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года. По закону, должностные лица занимающие государственные должности, обязаны временно уйти со своих постов. Для участия в выборах Жапаров должен передать президентские полномочия до 14 ноября.

В начале октября в Кирзии вспыхнули акции протеста после парламентских выборов. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Ранее спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально отказался от исполнения обязанностей президента страны. В то же время премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров пообещал продолжить внешнеполитический курс страны и работу по другим важнейшим направлениям политики.





