Омскому студенту приходится взбираться на березу для дистанционной учебы

В Омской области студент Института водного транспорта Алексей Дудоладов вынужден лазить на березу, чтобы посещать онлайн занятия, поскольку Интернет дома ловит только сеть 2G.

«Мне приходится ходить в лес - 300 метров от деревни - и забираться на березу. Тут высота восемь метров, и выхожу в Zoom для того, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», - рассказал студент в обращении к губернатору области Александру Буркову.

Дудоладов отметил, что летом текущего года он стал популярным блогером в TikTok, проводя прямые эфиры с березы, но «сейчас не май месяц на дворе» и юноша уже переболел двусторонней пневмонией.

На обращение студента уже обратили внимание в институте и обещали помочь решить сложившуюся ситуацию.

«Разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер», - цитирует «360» директора вуза Елену Заславскую.

Кроме того, на проблему уже отреагировали в пресс-службе Министерства образования Омской области, напомнив, что в подобных ситуациях существуют альтернативные способы.