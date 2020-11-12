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Главы России и Абхазии положительно оценили сотрудничество в экономике и борьбе с коронавирусом

Егор Левин
15:26 12.11.2020
Стороны положительно оценили двустороннее взаимодействие, поблагодарив друг друга за столь плодотворное сотрудничество.
Главы России и Абхазии положительно оценили сотрудничество в экономике и борьбе с коронавирусом
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Главы России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания обсудили вопросы экономического сотрудничества и помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Российский лидер считает важными данные направления, учитывая высокий процент экономического оборота между сторонами.

«У нас очень значимые направления сотрудничества, я уже не говорю про туризм, у нас есть и другие составляющие - и сельское хозяйство, и телекоммуникации. Все это может быть и должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения», - заявил Путин на встрече с Бжанией.

Говоря о пандемии коронавируса, глава РФ выразил надежду на существенность оказываемой Абхазии помощи.

Бжания не остался в стороне и поблагодарил российскую сторону за многолетнюю помощь. Выразив признательность, абхазский лидер подчеркнул, что особенно в условиях борьбы с коронавирусом еще раз почувствовал сильную дружескую поддержку России.

«Это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях», - сказал он.

Бжания подтвердил намерение руководства Абхазии в дальнейшем реализовывать заключенные с Россией соглашения. По его словам, они «в полной мере соответствуют интересам Абхазии и все это работает на укрепление государственности и суверенитета республики». В завершении своей благодарственной речи Бжания пригласил Путина в гости, на что получил ответную благодарность.

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