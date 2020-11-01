«Ее песни разрушают страну»: певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства

Певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства США. По мнению политиков, ее песни «разрушают страну». Также певица не поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

В правительстве страны подготовили законопроект, согласно которому ряд артистов будет исключен из контракта, связанного с кампанией против коронавируса. Издание The Washington Post сообщает, что данный договор был заключен с 274 артистами – лишь 10 из них были одобрены правительством.

В августе Билли Айлиш раскритиковала президента США. По ее мнению, Дональд Трамп уничтожил страну и все то, что не безразлично ее гражданам. Также певица призывала американцев голосовать против Трампа на предстоящих президентских выборах.

В начале этого года Билли Айлиш получила статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года». Лидирующей в категории признали ее композицию «Bad Guy».