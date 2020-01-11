Меркель потребовала завершить «Северный поток - 2», несмотря на санкции США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток - 2» должен быть достроен, а страны Европы только выиграют от его строительства. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Москве по итогам почти четырехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Назвав «Северный поток - 2» экономическим проектом, Меркель добавила, что Берлин поддерживает этот проект несмотря на введенные в конце года санкции США.

«При всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», - сказала Меркель.

Владимир Путин оценил позицию Германии по данному вопросу и заявил, что Россия, пусть позже, но достроит проект самостоятельно, не привлекая партнеров.

Такую позицию ФРГ занимало и ранее: после информации о введении санкций Вашингтоном против строительства газопроводов Ангела Меркель «объявила войну» Трампу.

«Но в конце этого года или начале следующего он заработает», - в отношении сроков окончания строительства сказал Путин.

Уверенность в окончании строительства также объявляли премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Минэнерго. С 21 декабря подрядчики проекта газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» находятся под санкциями США. Они предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Швейцарская компания Аllseas, которая укладывала участок трубы «Северного потока-2», ранее заявила о приостановке работ.

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода через Балтийское море до Германии. Его длина составляет свыше 1 200 километров, а общая мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год.