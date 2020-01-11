В Идлибской зоне деэскалации откроются три пропускных пункта для выхода мирных жителей

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступают многочисленные обращения сирийских граждан из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях , сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12.00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска - Абу-Эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер», - заявил генерал-майор.

На пунктах пропуска будут оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.

«Проводится оповещение населения о порядке функционирования пунктов пропуска при помощи sms-сообщений, распространения листовок, теле- и радиовещания», - добавил Боренков.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через указанные пункты пропуска.