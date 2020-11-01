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Кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу алкоголя

Анна Берестовая
02:14 01.11.2020
Также было указано, употребление какого спиртного и в каких объемах способно принести пользу организму.
Кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу алкоголя
© Фото: pixabay.com

Специалист Американской кардиологической ассоциации Лорен Гилстрап рассказала, какое количество алкоголя можно выпивать для минимизации негативного влияния на здоровье и даже получения некоторых положительных для организма эффектов.

По ее словам, для мужчин ежедневная допустимая доза спиртного составляет не более двух бокалов вина, а для женщин – не более одного бокала.

«Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а им на смену придет вредное воздействие», - цитирует врача Business Insider.

Кроме того, Гилстрап прокомментировала сделанные ранее и размещенные в журнале Американского кардиологического колледжа исследования, согласно которым определенное количество вина в неделю понижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Для мужчин это до 14 бокалов и снижение риска на 21%, а для женщин – до 7 бокалов и снижение на 34%.

Кардиолог указала, что от привычки выпить бокал вина за ужином можно не отказываться, однако употребление спиртных напитков даже в умеренных количествах на 53% повышают опасность появления гипертензии. Кроме того, некоторые полезные вещества, содержащиеся в красном вине, можно встретить в ягодах, орехах и фруктах.

Ранее академик РАН рассказал, что алкогольные напитки наиболее опасны для представителей молодежи, у которых только формируются высшие функции организма, а также для пожилых людей, у которых эти функции угасают.

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