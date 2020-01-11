Десятки боевиков «ан-Нусры»* атаковали правительственные войска в Сирии

Несмотря на договоренности о введении режима прекращения огня с 14.00 9 января незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«Утром 10 января боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* из района Телль-Минис предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение», - рассказал Боренков.

Всего за прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны вооруженных группировок.

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри, Сабикия провинции Алеппо; Мамухия, Чекурджак, Калъат-Марза, Кермель, Икхо, Нахшебба, Раша, Сараф провинции Латакия; Зайтуна, Басра, Суккория, Кара-Джурн, Барагити, Тертиях, Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Эс-Салихия провинции Идлиб.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации.