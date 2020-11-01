Эвакуированы более 80 рабочих: на нефтешахте в Коми произошел пожар
Эвакуированы более 80 рабочих.
© Фото: ТРК "Звезда"
Эвакуированы более 80 рабочих: на нефтешахте в Коми произошел пожар
|
Эвакуированы более 80 рабочих: на нефтешахте в Коми произошел пожар
Эвакуированы более 80 рабочих.
© Фото: ТРК "Звезда"
Эвакуированы более 80 рабочих: на нефтешахте в Коми произошел пожар
В ДPУГИХ CMИ
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