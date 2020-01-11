Вылетел на встречку: в ДТП с микроавтобусом под Орлом погибли три человека

В Орловской области случилось страшное ДТП, которое унесло жизни троих людей. Еще семь человек получили травмы. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, который перевозил граждан Украины, не справился с управлением на 400-м километре автотрассы «Крым», вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль Renault Megane. Водитель и пассажир легковушки и один пассажир Mercedes-Benz погибли.

© dtp_orel, Юлия Сабельникова Вконтакте

Пострадавшие сейчас находятся в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Среди них – 17-летний подросток.

Причиной аварии стали сложные погодные условия и сильный снегопад, из-за чего водитель микроавтобуса не справился с управлением.