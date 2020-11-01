Хор Турецкого исполнил песни Победы в болгарском Пловдиве у памятника «Алеша»

В рамках проекта «Песни Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано» выступили с концертом у памятника «Алеша» - советскому солдату-освободителю - в болгарском Пловдиве.

На мероприятии присутствовала примерно тысяча человек, численность зрителей была ограничена нормами безопасности из-за коронавируса.

Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано» исполнили военные песни, а также произведения оперной классики и другие композиции. В мероприятии принял участие и народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров, передает ТАСС.