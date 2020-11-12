Умер участник Парада Победы 1945 года Борис Кузнецов

В Татарстане умер участник исторического Парада Победы на Красной площади, который проходил 24 июня 1945 года, Герой Советского Союза Борис Кузнецов. Ветеран скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханова.

«Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. В возрасте 18 лет ушел на фронт. Командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка. Он девять раз бывал в тылу врага и доставлял ценные сведения. Также отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу, за что был награжден званием Героя Советского Союза.