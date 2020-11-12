Российский «Лахта-центр» стал лучшим небоскребом года
Штаб-квартира «Газпрома» обошла 700 других строений в борьбе за престижную премию.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Немецкая компания по интеллектуальному анализу недвижимости Emporis объявила победителей премии «Небоскреб года». В этом году лидером стал российский «Лахта-центр», расположенный в Санкт-Петербурге. Это первая победа российского здания в престижной премии.
Жюри отметило необычную форму штаб-квартиры «Газпрома», сравнив ее с языками пламени, которые напоминают логотип газовой компании.
Второе место жюри отдало пекинскому 207-метровому небоскребу Leeza SOHO, построенному по проекту британского архитектора Захи Хадид. Третье место занял небоскреб 35 HudsonYards, расположенный в западной части Манхэттена.