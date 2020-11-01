Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 64

Количество погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир возросло до 64 человек. Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) страны сообщало о 62 погибших.

«Погибли 64 человека. Из 949 раненых гражданина 729 были выписаны, лечение 220 граждан продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что поисково-спасательные работы продолжаются в восьми зданиях.

Землетрясение на западе Турции магнитудой в 6,9 баллов, эпицентр которого находился в Эгейском море, вызвало небольшое цунами, в результате чего затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре. В Измире обрушилось по меньшей мере 20 зданий.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.